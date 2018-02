POL-DN: Kettensäge gestohlen

Niederzier (ots) - Aus einem verschlossenen Lagerraum in einer Halle entwendeten bislang unbekannte Täter am Donnerstag eine elektrische Säge.

Der oder die Einbrecher hatten sich zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr in die unverschlossene Fabrikhalle an der Mühlenstraße begeben und an der massiven Zugangstür zum separaten Raum gehebelt. Nachdem der gewaltsame Zutritt geglückt war, nahmen die Täter ihre Beute an sich und entfernten sich vom Tatort.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen genommen.

Polizei Düren

Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

