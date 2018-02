POL-DN: Wohnungstür leicht überwunden

Merzenich (ots) - Am Donnerstagabend mussten Bewohner eines Mehrfamilienhauses feststellen, dass in ihrer Abwesenheit Einbrecher ans Werk gegangen waren.

Der oder die Unbekannten gelangten zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr auf nicht bekannte Weise in das Treppenhaus des Gebäudes an der Bergstraße. Hier machten sie sich an der Wohnungstür in der dritten Etage zu schaffen und gelangten in die Wohnräume, ohne Aufbruchspuren an der Tür zu hinterlassen.

Die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen nach verwertbarem Diebesgut und konnten ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld und elektronische Geräte an sich nehmen. Über ihre Fluchtrichtung liegen keine Hinweise vor. Sachdienliche Informationen zur Unterstützung der Ermittlungen werden an den Polizeinotruf 110 erbeten.

Die Polizei weist an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Eingangstüren, die nur ins Schloss gezogen, jedoch nicht abgeschlossen werden, Einbrechern ein leichtes Spiel verschaffen. Das Öffnen einer verschlossenen Tür ist ungleich schwerer und nimmt Zeit in Anspruch, die Einbrecher meist nicht haben!

Darüber hinaus sollten Bewohner eines Mehrfamilienhauses darauf achten, Personen nicht wahllos ins Haus zu lassen, wenn es sich nicht um eigene Besucher oder bekannte Menschen handelt, die anderen Bewohnern zuzuordnen sind.

