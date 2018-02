POL-DN: Autos beschädigt

Düren (ots) - Sechs Autobesitzern schadeten bislang unbekannte Täter am Donnerstagvormittag: Ihre Fahrzeuge wurden mutwillig zerkratzt.

Die Taten ereigneten sich zwischen 07:00 Uhr und 11:45 Uhr. Alle betroffenen Autos parkten in diesem Zeitraum am Bretzelnweg am Rand der Fahrbahn. Ob es sich um die Tat eines Einzelnen oder mehrerer Personen handelt, steht nicht fest. Fakt ist, dass nicht nur die Türen und Kotflügel der Fahrzeuge beschädigt wurden, sondern teilweise auch Kratzer auf der Motorhaube verursacht wurden.

Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell