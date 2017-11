POL-DN: Senioren aufgepasst: Falsche Wasserwerker unterwegs

Düren (ots) - Trickdiebe suchten am Mittwochnachmittag eine 89 Jahre alte Frau zu Hause auf und stahlen Geld und Schmuck.

Zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der alten Dame in der Friedenstraße. Sie ließ zwei Männer in ihre Wohnräume, wobei einer von ihnen zunächst den Keller aufsuchte und der andere das Badezimmer. Die beiden Unbekannten hatten erklärt, Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein und wegen eines Wasserrohrbruchs in der Nachbarschaft nun Arbeiten in der Wohnung der 89-Jährigen vornehmen zu müssen.

Nachdem die Fremden die Wohnräume kurze Zeit später verlassen hatten, stellte die Bewohnerin das Fehlen von Bargeld und Schmuck fest. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Einer der Männer ist etwa 170 cm groß, circa 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Sein Mittäter ist geschätzte 50 Jahre alt, etwas größer als sein Begleiter und kräftig. Beide trugen dunkle Alltagskleidung.

Bereits am Dienstag wurde ein 63-Jähriger in seiner Wohnung an der Kölner Landstraße von einem angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke Düren aufgesucht. Er gab vor, Zählerstände ablesen zu müssen und notierte sich anschließend noch die Kontodaten des Seniors. Zu einem finanziellen Schaden kam es bislang nicht, dennoch muss von unlauteren Absichten des Unbekannten ausgegangen werden, denn Mitarbeiter der Stadtwerke Düren sind derzeit nicht unterwegs. Bei der Polizei wurde am Donnerstag eine entsprechende Strafanzeige erstattet. Der Verdächtige ist etwa 175 cm groß, hat ein volles Gesicht und schwarzes Haar. Er trug eine blaue Jacke, Jeanshose und Sportschuhe. Auf der Jacke war ein Schild mit der Aufschrift "SWD" angebracht.

Hinweise auf die Personen, über deren Fluchtrichtung oder ein eventuell genutztes Fahrzeug nichts bekannt ist, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

