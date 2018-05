VdF-NRW: Teilnehmerrekord bei großer Feuerwehr-Oldtimer-Sternfahrt

Feuerwehr-Oldtimer bei der vergangenen Sternfahrt im Jahr 2015 (Foto: Jürgen Truckenmüller / VdF NRW) Bild-Infos Download

Wuppertal (ots) - Rund 75 Feuerwehr-Oldtimer und 180 Teilnehmer treffen sich am 12. - 13. Mai in Bielefeld zur großen Feuerwehr-Sternfahrt. Aus dem gesamten Land NRW und umliegenden Bundesländern reisen die Teilnehmer mit ihren alten Schätzen an. Das älteste angemeldete Fahrzeug ist ein voll funktionsfähiges, 78 Jahre altes Magirus-Löschfahrzeug aus Zeiten des zweiten Weltkrieges. Mit der Örtlichkeit im Ravensberger Park in Bielefeld wurde ein würdiger Rahmen für die Präsentation der Fahrzeuge gefunden. Zentral in der Leinenstadt erwarten die Organisatoren mehrere tausend Besucher an beiden Tagen. Ein umfangreiches und interessantes Rahmenprogramm wurde von Feuerwehr und VdF NRW organisiert, welches Jung und Alt einen unvergesslichen Besuch der Veranstaltung garantiert.

Wir laden die Medien herzlich zur vorgeschalteten Pressekonferenz ein. Datum: Mittwoch, den 2. Mai 2018, 13:00 Uhr Ort: Feuerwehr Bielefeld, Am Stadtholz 18, 33609 Bielefeld (Fahrzeughalle Neubau) Interviewpartner:

- Bernd Klaedtke, Fachberater Feuerwehrgeschichte des VdF NRW - Heinz-Hermann Zöllner, stv. Fachberater Feuerwehrgeschichte des VdF NRW - Nils Vollmar, Referent in der Landesgeschäftsstelle des VdF NRW

Gerne vermitteln wir Ihnen auch Interviewpartner von Feuerwehr und VdF NRW sowie aus dem Kreise der Teilnehmer der Sternfahrt.

Weitere Informationen unter: www.vdf-nrw.de

Der Verband der Feuerwehren in NRW e. V. mit Sitz in Wuppertal ist Nordrhein-Westfalens großer Dach- und Fachverband der Feuerwehren in NRW mit rund 158.000 Mitgliedern. Er bündelt ausnahmslos alle Berufs-, Freiwilligen-, Werk- und Betriebsfeuerwehren nebst Kinder- und Jugendabteilungen.

