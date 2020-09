Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Schmiererei am Bauzaun: Bundespolizei erwischt Mann

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 13. September 2020 bemerkte eine Streife der Bundespolizei gegen 13:30 Uhr einen Mann, der am Bauzaun der Baustelle am Magdeburger Hauptbahnhof, auf Höhe des Willy- Brandt-Platzes ein kleines Graffiti, hier einen Schriftzug, anbrachte. Dazu benutzte er einen goldenen Permanentmarker. Die Bundespolizisten wiesen den 25-jährigen Deutschen darauf hin, dass es sich hierbei um eine Sachbeschädigung handelt und er mit einer Strafanzeige zu rechnen hat. Den genutzten Stift stellten sie als Beweismittel sicher.

