Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Die Bundespolizei präsentiert sich mit Orchester beim 22. Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlinburg

Quedlinburg (ots)

Vom 31.Mai - 02.Juni 2019 wird sich die Bundespolizei wieder auf dem größten Volks- und Heimatfest des Landes Sachsen-Anhalt, dem Sachsen-Anhalt-Tag, präsentieren. Die, in der bahnpolizeilichen Komponente, für das gesamte Bundesland Sachsen-Anhalt zuständige Bundespolizeiinspektion Magdeburg bietet Ihnen einen Einblick in die Aufgaben und Zuständigkeiten der Behörde. Sie haben die Möglichkeit, einen Blick auf die Führungs- und Einsatzmittel insbesondere unsere innovative Fahndungs-App zu werfen. Lernen Sie die Arbeit der Beamten der Kriminalitätsbekämpfung kennen. Groß und Klein können Präventionsdarbietungen und -beratungen, Infostände und Einsatzfahrzeuge erleben. Ein besonderes Augenmerk in der Prävention wird dieses Jahr auf das Thema Taschendiebstahl gelegt. Ein Team wird Ihnen am Samstag und Sonntag in verschiedenen Darbietungen (jeweils 11:00, 14:00 und 17:00 Uhr) auf der NASA-Bühne die Tricks der Taschendiebe vorstellen und Ihnen Tipps geben, wie Sie sich gegen Taschendiebstahl schützen können. Sie erhalten einen umfangreichen Einblick in die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Bundesspolizei und können präzise Einstellungsberatungen in Anspruch nehmen. Die kleinen Besucher werden von dem Bären Toni, dem Maskottchen der Bundespolizei, sowie einer Bastelstraße begeistert sein. Bundespolizisten sind auch musikalisch. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, dass wir Ihnen am Sonntag ab 14:00 Uhr, auf der Stadtwerkebühne/ SAW, unser Bundespolizeiorchester aus Berlin präsentieren können. Sie finden uns an der Rathenaustraße, direkt neben dem Quedlinburger Bahnhof. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

