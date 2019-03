Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 21-Jähriger wird in Sicherungshaft genommen

Halberstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 21.März 2019 kontrollierte eine Bundespolizeistreife gegen 15:45 Uhr auf dem Bahnhof Halberstadt einen 21-jährigen Mann. Bei der Überprüfung seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen den jungen Mann ein Sicherungshaftbefehl vorlag. Der 21-Jährige wurde 2018 vom Amtsgericht Halberstadt wegen falscher uneidlicher Aussage zu einer Strafe von sechs Monaten verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Gegen die Auflagen der Bewährung hatte der Mann verstoßen und so wurde er nun per Haftbefehl gesucht. Nach der Richtervorführung wurde der Verhaftete in die Justizvollzugsanstalt Raßnitz gebracht und wird hier nun die nächsten sechs Monaten seine Strafe verbüßen.

