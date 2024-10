Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei resümiert Thüringenderby im Achtelfinale des Landespokals

Erfurt, Jena (ots)

Am Samstag, den 12. Oktober 2024, trafen die Fußballmannschaften des FC Carl Zeiss Jena und des FC Rot-Weiß Erfurt im Achtelfinale des Thüringenpokals 2024/2025 in der Arena an den Kernbergen aufeinander.

Die verstärkte Bundespolizeiinspektion Erfurt war zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Bahnanlagen und in den Zügen im Einsatz.

Insgesamt reisten 750 Gästefans mit der Bahn zur Sportveranstaltung. Seitens der Heimfans nutzten 720 Anhänger das schienengebundene Verkehrsmittel.

In der Anreisephase kam es bei Ankunft eines Schwerpunktzuges der Anhänger aus Erfurt am Bahnhof Jena-West zum Zünden von pyrotechnischen Erzeugnissen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Nach dem Spiel verteilten sich die Gästefans aus Erfurt auf zwei Zugverbindungen in Richtung der Thüringer Landeshauptstadt. Dabei wurde ein Zugbegleiter am Bahnhof Jena-West körperlich angegangen und beleidigt. Die Bundespolizei wertet das vorhandene Video- und Bildmaterial aus, um strafrechtliche Folgemaßnahmen gegen die Beteiligten aus der Erfurter Fanszene einzuleiten.

Der Bahnhof Jena-West wurde durch die verstärkte Bundespolizeiinspektion Erfurt temporär gegen rivalisierende Fangruppen abgesperrt, um ein Aufeinandertreffen zu verhindern und einen kontrollierten Abreisefluss mittels Bahn sicherzustellen.

Insgesamt kann die Bundespolizei auf eine verhältnismäßig ruhig und kontrolliert verlaufene Einsatzbewältigung zurückblicken. Die vorbereiteten und abgestimmten Konzepte der Landes- und Bundespolizei zur Übergabe und Übernahme der bahnreisenden Fangruppen hat reibungslos funktioniert, und Einschränkungen für sonstige Bahnnutzende konnten auf ein Mindestmaß reduziert werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell