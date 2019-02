Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Feuerlöscher im Bahnhof entleert

Eisenach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben heute Nacht einen Feuerlöscher im Bahnhof Eisenach entleert.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3:40 Uhr. Der oder die Täter haben dabei den Inhalt des Pulverlöschers in der Toilettenanlage des Bahnhofs versprüht. Durch das versprühte Pulver wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst, was einen Einsatz der Berufsfeuerwehr zur Folge hatte. Auch die Bundespolizei kam und sicherte Spuren am Ereignisort. Zur Tat hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet und bittet um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise zur Identität der bislang unbekannten Täter sowie Hinweise zur Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Erfurt unter der Rufnummer + 49 (0) 361 65983 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

