BPOLI LUD: Wagenheber, Rohrzangen, Schraubendreher und Bolzenschneider sichergestellt

Görlitz (ots) - Zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr stellten Streifen der Bundespolizei gestern Abend innerhalb kurzer Zeit Gegenstände sicher. Die Gegenstände waren von zwei polnischen Männern (32, 25) unabhängig voneinander während ihrer Einreise ins Bundesgebiet mitgeführt worden.

Gegen 19.15 Uhr war zunächst der 32-Jährige kontrolliert worden, nachdem er über die Altstadtbrücke von Zgorzelec nach Görlitz gelaufen war. Bei dem Mann, der der Polizei wegen verschiedener Diebstahlsdelikte hinreichend bekannt ist, wurden ein Wagenheber sowie mehrere Rohrzangen entdeckt. Die Frage, was er mit dem Heber und den Zangen vorhabe, blieb unbeantwortet.

Ähnlich verhielt es sich gegen 22.45 Uhr, als der 25-Jährige in der Peterstraße angetroffen wurde. Auch er war über die Altstadtbrücke in die Neißestadt gelangt und hatte überhaupt keine Erklärung für die Verwendung der Dinge, welche die Beamten in seinem Rucksack fanden: eine Rohrzange, zwei Schraubendreher sowie ein Brecheisen. Angeblich wäre er auf dem Weg zu einer Freundin, so der Zgorzelecer. Diese wenig glaubhafte Erklärung kaufte ihm schließlich keiner ab, zumal er den Namen der Freundin nicht kannte.

