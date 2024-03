Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

BPOLP Potsdam: 13. Luftsicherheitstage: Luftsicherheit im Wandel

Ein Dokument

Potsdam (ots)

Berlin - In dem Zeitraum vom 6. bis zum 7. März 2024 finden die 13. Luftsicherheitstage des BDLS und des Bundespolizeipräsidiums statt. In diesem Jahr treffen sich die rund 250 teilnehmenden Fachleuten aus dem Bereich der Luftverkehrswirtschaft am Flughafen Berlin Brandenburg, um sich in den nächsten zwei Tagen zum Leitmotiv "Luftsicherheit im Wandel" auszutauschen.

Weitere Informationen können Sie der beigefügten Pressemitteilung entnehmen.

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium (Potsdam), übermittelt durch news aktuell