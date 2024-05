POL-BN: Diebstahl eines Pedelec-Lastenrades in Bonn-Auerberg - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots) - In der Nacht zu Samstag (11.05.2024) wurde eine 18-Jährige am Brassertufer von einer Unbekannten attackiert und unter Einsatz von körperlicher Gewalt beraubt. Zur Tatzeit gegen 01:30 Uhr befand sich die Geschädigte mit mehreren Personen am Brassertufer in Höhe des Alten Zoll, als sich eine weibliche und zwei männliche Personen zu der Gruppe stellten. ...

mehr