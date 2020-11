Polizei Bonn

POL-BN: Wachtberg: Einbruch in Tankstelle - Täter entwenden Zigaretten

BonnBonn (ots)

In der Nacht zu Sonntag (22.11.2020) brachen zwei bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in Wachtberg ein:

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen und nach einer ersten Auswertung von Videoaufnahmen am Tatort nutzten die Täter eine weißen SUV der Marke Daimler Benz und fuhren gegen 01:55 Uhr auf das Tankstellengelände "Am Wachtbergring" . In der Folge drückten sie gewaltsam die Schiebetür zu dem Verkaufsraum auf und entwendeten daraus Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter waren vermummt und mit einer dunklen Basecap, schwarzer Jacke und blauer Jeanshose bekleidet. Sie führten zwei große weiße Taschen mit sich.

Das zuständige Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

