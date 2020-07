Polizei Bonn

POL-BN: Bonner Rheinufer: Erneuter Einsatz von Polizei und Stadtordnungsdienst - Mehr als 100 Personen kontrolliert - 22 Platzverweise erteilt

Bonn (ots)

Mehr als 70 Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsaußendienst der Stadt Bonn führten in der Nacht zu Samstag, 04. Juli 2020, wieder Fußstreifen und Personenkontrollen an den Bonner Rheinufern durch. Hierbei stand das Bonner Brassertufer im Mittelpunkt der Maßnahmen, da in diesem Bereich Gerade in den Sommermonaten vermehrt feiernde Jugendliche und Heranwachsende unterwegs sind, die gerade auch an den Wochenendtagen bis in die Nachtstunden lautstark feiern. Bereits 2019 bestätigten sich bei Polizeieinsätzen die Wahrnehmungen von Anwohnern, die sich über entsprechende Ruhestörungen und Belästigungen entlang dieses Rheinuferbereiches vielfach beschwert hatten. Auch in diesem Jahr riefen größere Personengruppen die Polizei auf den Plan. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Innenstadt zeitweise eine aggressive Grundstimmung unter den vielfach alkoholisierten Personen fest. Die Folge: Strafanzeigen, Ingewahrsamnahmen und vorläufige Festnahmen. (siehe hierzu auch unsere Pressemeldung vom 28.06.2020)

Bei den aktuellen Kontroll- und Präsenzmaßnahmen war mit den Einsatzkräften der Polizeiinspektion 1, der Diensthundeführerstaffel, der Kriminalpolizei auch Beamtinnen und Beamte der Bonner Einsatzhundertschaft und des Ordnungsaußendienstes im Einsatz.

Nachdem mehrere zivile Einsatzteams den Nahbereich des Brassertufers und auch Teile des rechtsrheinischen Uferbereiches aufgeklärt hatten, starteten die Teams aus Polizei- und Ordnungsaußendienstkräften gegen 22:00 Uhr mit ihren Präsenz- und Kontrollmaßnahmen im Nahbereich des Brassertufers. Nach vereinzelten Hinweisen auf kleinere Gruppen alkoholisierter Personen zeigten sich Einsatzkräfte auch im rechtsrheinischen Uferbereich.

Im Verlauf der Überprüfungen wurden auch Personen in der Nähe der Stiftskirche, der Steinerstraße und auch des Hofgartens angesprochen und überprüft. Hierbei fanden die Einsatzkräfte in unmittelbarer Nähe der Überprüfungsorte in zwei Fällen auch geringe Mengen von Betäubungsmittel auf und stellten diese sicher:

Bei einer Kontrollaktion gegen 00:20 Uhr m Bereich der rechtsrheinischen Steinerstraße stellten die Beamten bei der Überprüfung einer Personengruppe neben einigen Konsumeinheiten Rauschgift auch ein "Butterflymesser" ohne konkreten Personenbezug sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde hier gegen sechs Personen ein Platzverweis erteilt.

Zuvor hatten die eingesetzten Kräfte bei der Überprüfung einer Personengruppe im Bereich des linksrheinischen Fritz-Schröder-Ufers neben einigen Konsumeinheiten Rauschgift auch einen in der Nähe des Überprüfungsortes abgelegten Teleskopschlagstock aufgefunden und sichergestellt.

Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion von Ordnungsamt und Polizei im Bereich des Hofgartens wurden auch 33 Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung festgestellt - der Ordnungsaußendienst legte hierzu entsprechende Anzeigen vor.

Gegen 01:30 Uhr überprüften Kräfte der Bereitschaftspolizei im Bereich der rechtsrheinischen Uferpromenade vor einem Gastronomiebereich sieben alkoholisierte Personen, die alle mit einem Platzverweis für den Uferbereich belegt wurden.

In dem Zeitraum bis gegen 02:30 Uhr überprüften die Kräfte von Polizei und Ordnungsaußendienst mehr als 100 Personen - gegen 22 Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Die Bonner Polizei wird die Situation im Bereich der Rheinuferpromenaden weiter analysieren und die Präsenz- und Überprüfungsmaßnahmen weiter fortsetzen.

