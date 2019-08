Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Drogenfahrt auf nicht zugelassenem und nicht versichertem E-Scooter

Bonn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Wache Godesberg stoppte am heutigen Mittwoch (14.08.2019) gegen 11:25 Uhr einen 24-Jährigen auf der Straße im Gries im Godesberger Ortsteil Lannesdorf. Dies aus gutem Grund: Der Rollerfahrer war den Beamten aufgefallen, da an dem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Neben der fehlenden Versicherung war der E-Scooter zudem nicht für den Straßenverkehr zugelassen, da unter anderem die gesetzlich vorgeschriebene zweite Bremse fehlte. Trotz eines entsprechenden Aufklebers auf dem Roller gab sich der 24-Jährige ahnungslos. Bei der Kontrolle ergaben sich außerdem Hinweise darauf, dass der Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Drogenschnelltest war positiv.

Der Rollerfahrer wurde zunächst auf die Wache in der Zeppelinstraße gebracht. Anschließend entnahm ihm ein Arzt in einen Krankenhaus eine Blutprobe. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Was darf ich und was darf ich nicht? Rechtliche Infos und Hinweise zu E-Scootern hat die Bonner Polizei in einem Faltflyer zusammengestellt, der auf der Internetseite bonn.polizei.nrw zum Download angeboten wird und sich auch im Anhang dieser Meldung befindet.

Direktlink: https://bonn.polizei.nrw/artikel/e-scooter-grenzenloser-spass

