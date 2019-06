Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Airbags, Lenkrad und Frontscheinwerfer aus geparktem Porsche ausgebaut

Bonn (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend auf der Regerstraße in Bonn-Endenich eine Seitenscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen und anschließend Airbags, das Lenkrad und einen Frontscheinwerfer ausgebaut. Fußgänger bemerkten gegen 21:45 Uhr die eingeschlagene Seitenscheibe des Porsches und informierten die Polizei. Der Fahrzeughalter erklärte, dass er den Wagen gegen 20:55 Uhr unbeschädigt an der Örtlichkeit abgestellt habe. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf die Tatverdächtigen. Daher bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 35 der Bonner Polizei um Hinweise. Wer in am Mittwoch, 12.06.2019, in der Zeit zwischen 20:55 Uhr und 21:45 Uhr in Bonn-Endenich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat 35 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell