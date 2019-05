Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Oedekoven: Schwerer Raub auf Apotheke - Meldung -2-

Bonn (ots)

Am frühen Freitagabend (24.05.2019) überfielen zwei maskierte Jugendliche eine Apotheke auf der Chateauneufstraße in Alfter-Oedekoven (siehe dazu unsere Meldung vom 25.05.2019, 14:30 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4280350).

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise zu einer größeren Gruppe Jugendlicher, deren Personalien unmittelbar nach der Tat festgestellt wurden. Nach der Übernahme der Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat 32 konkretisierte sich ein Tatverdacht gegen zwei Kinder und zwei Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren. Hierbei stehen ein 13-Jähriger und ein 15-Jähriger im Verdacht, die Angestellten in der Apotheke mit einer PTB-Waffe bedroht zu haben, während zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen im Nahbereich "Schmiere standen". In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bonn wurden in der Folge Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden mutmaßlichen Haupttäter in Bonn-Medinghoven und -Duisdorf erwirkt, die am Freitag (31.05.2019) vollstreckt wurden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

