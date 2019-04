Polizei Bonn

POL-BN: Heisterbacherrott: Einbruch in Eisdiele

Bonn (ots)

Bislang Unbekannte sind in der Nacht zu Sonntag in das Ladenlokal einer Eisdiele an der Dollendorfer Straße in Königswinter-Heisterbacherrott eingestiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Einbrecher die Zeit von Samstag, 06.04.2019, 18 Uhr, bis Sonntag, 07.04.2019, 11 Uhr, zur Tatausführung. Sie brachen eine Tür auf, betraten das Lokal, entwendeten Bargeld und entleerten einen Feuerlöscher. Anschließend verließen sie unerkannt den Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeug gesehen hat, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, mit dem Kriminalkommissariat 34 der Bonner Polizei Kontakt aufzunehmen. Rufnummer: 0228 / 150.

