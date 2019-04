Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Dersdorf: Mutmaßliche Einbrecher überrascht

Am Samstagabend überraschten Hausbewohner eines Einfamilienhauses am Neugrabenweg in Bornheim-Dersdorf zwei mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat. Gegen 21.30 Uhr hatten sie, nachdem ihr Hund plötzlich laut gebellt hatte, die Rolladen eines Fensters hochgezogen. Auf der Terrasse standen zwei ihnen unbekannte Männer. Diese liefen sofort in Richtung der Bahnhaltestelle Dersdorf davon. Obwohl der Ehemann ihnen noch folgte, konnten sie unerkannt entkommen. Die Tatverdächtigen, die nach den Angaben der Zeugen, etwa 1,75 Meter groß sind, eine dunkle Hautfarbe haben und schwarz gekleidet waren, entkamen unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit dem Kriminalkommissariat 34 in Verbindung zu setzen.

