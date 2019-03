Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Am Samstag, 23.02.2019, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in Meckenheim ein geparktes Auto.

Im Zeitraum zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr parkte der BMW eines 61-jährigen Mannes in der Tiefgarage an der Thomas-Dehler-Straße. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der hinteren linken Fahrzeugecke fest. Nach dem derzeitigen Sachstand wurde der BMW möglicherweise bei einem Parkmanöver beschädigt. Es entstand Sachschaden von etwa 2.500,- Euro. Der unbekannte Unfallverursacher beging Verkehrsunfallflucht.

Der Unfall wurde der Polizei am Freitag (01.03.2019) angezeigt. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat daher die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Fahrer geben kann, wird gebeten, sich unter 0228/15-0 zu melden.

