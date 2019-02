Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Pennenfeld - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am gestrigen Mittwoch (20.02.2019) kam es auf der Röntgenstraße in Bonn-Pennenfeld zu einen Wohnungseinbruch: In dem Zeitraum zwischen 10:00 und 21:00 Uhr schlugen demnach bislang unbekannte Täter die Terrassentür der Wohnung ein und verschafften sich so Zugang in die Räume. Diese durchsuchten die Einbrecher nach möglichen Wertsachen und entwendeten elektronische Geräte und ein Fahrrad. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

