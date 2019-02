Polizei Bonn

POL-BN: Büro- und Geschäftseinbrüche in Buschdorf - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Dienstag (19.02.2019), Zutritt zu zwei Büro- und Geschäftsräume in Buschdorf verschafft: In dem Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 06:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch ein unverschlossenes Fenster in einen Büro-Container auf der Straße "Am Paulusacker" ein. Gezielt durchsuchten sie das Büro nach Wertgegenständen, verließen den Tatort jedoch ohne Beute. In einem weiteren Fall gelangten Einbrecher zwischen 23:45 Uhr und 07:00 Uhr durch das gewaltsame Aufbrechen mehrerer Türen in Büroräume eines Sportparks auf der Otto-Hahn-Straße. Auch hier durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld, bevor sie den Tatort unerkannt wieder verließen. Es entstand zudem ein Sachschaden von 2000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 beim Kriminalkommissariat zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell