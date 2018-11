Bonn (ots) - Bei einem Verkehrsunfall bei Alfter-Volmershoven ist am Montagnachmittag ein 22-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden.

Er befuhr die Landstraße 113 gegen 14:05 Uhr von Rheinbach-Flerzheim in Richtung Volmershoven. Vor ihm fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Lastwagen. Der beabsichtigte nach links in die Schmale Allee in Richtung der Kiesgrube abzubiegen. Kurz vor der Einmündung zur Schmalen Allee versuchte der Autofahrer, den vorausfahrenden Lastwagen zu überholen. Der bog in diesem Moment nach links ab. Der Pkw stieß gegen den Lastwagen und kam anschließend von der Straße ab, überschlug sich und blieb in einem Feld stehen. Der junge Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die L 113 bis 16.40 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell