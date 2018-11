POL-BN: Südstadt: 45-jährige Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß mit LKW leicht verletzt

Bonn (ots) - Großes Glück hatte eine Radfahrerin, die am Donnerstag (15.11.2018) in der Bonner Südstadt unterwegs war: Gegen 12:00 Uhr befuhr die 45-Jährige demnach mit ihrem Rad die Reuterstraße in Richtung Bundeskanzlerplatz. Zur gleichen Zeit bog ein 30-jähriger LKW-Fahrer, in gleicher Richtung fahrend, rechts in die Hausdorffstraße ein und kollidierte dort mit der Radfahrerin. Diese stürzte infolgedessen und geriet zwischen Vorder- und Hinterachse des Fahrzeugs. Der LKW-Fahrer erfasste die Unfallsituation und stoppte sein Fahrzeug sofort. Die Radfahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und begab sich im Anschluss in ambulante Behandlung.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

