POL-BN: Bonn-Graurheindorf: Zehnjährige sollten ihren Hosentaschen leeren - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots) - Am Sonntagnachmittag (18.11.2018) wurden zwei zehnjährige Jungen von drei unbekannten Jugendlichen auf einem Schulhof an der Herseler Straße zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände aufgefordert. Zur Tatzeit zwischen 16:00 Uhr und 16:35 Uhr verlangten die Tatverdächtigen unter anderem, dass die beiden Zehnjährigen ihre Hosentaschen ausleeren. Da beide keine Wertgegenstände mitführten, ließen die Jugendlichen in der Folge von Ihnen ab.

Die Tatverdächtigen können wie folgend beschrieben werden: Die erste Person: Etwa 1,75 m groß - ca. 17-18 Jahre alt - arabisches Erscheinungsbild - schwarz-braune, kurze glatte Haare - dünner Oberlippenbart - bekleidet mit dickerer Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze, dunkler Jogginghose und hellbrauner Schultertasche mit Karomuster.

Zweite Person: Etwa 1,65 m groß - ca. 16-17 Jahre alt - schmales, kleines Gesicht - arabisches Erscheinungsbild - schwarze, gegelte Haare - Flaum auf der Oberlippe - bekleidet mit weinroter Trainingsjacke des FC Barcelona und grauem Kapuzenpullover.

Dritte Person: Etwa 1,65 m groß - ca. 16-17 Jahre alt - glatte, schwarze Haare mit Fransen im Gesicht - bekleidet mit weißer Fußballjacke.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die beschriebenen Personen am Sonntagnachmittag aufgefallen sind oder wer Angaben zu deren Identität machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.

