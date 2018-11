POL-BN: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Bonn-Geislar

Bonn (ots) - Am gestrigen Sonntag (18.11.2018) kam es am frühen Abend zu einem Verkehrsunfall in Geislar: Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 54-Jährige mit ihrem PKW die Niederkasseler Straße. Im Kreuzungsbereich der L16 in Richtung Troisdorf fuhr sie auf den an einer roten Ampel wartenden Opel Corsa eines 22-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde das Auto des 22-Jährigen wiederum auf einen vor ihm wartenden VW Polo geschoben, wobei sich die 20-jährige Beifahrerin des Opel-Fahrers leicht verletzte. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der Unfallverursacherin. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Aufgrund dessen wurde ihr auf der Polizeiwache Ramersdorf eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein musste sie noch vor Ort abgeben. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall hat das zuständige Verkehrskommissariat 1 übernommen.

