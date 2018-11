POL-BN: Fahndungs- und Kontrolltag: Über 500 kontrolliere Personen und Fahrzeuge - Meldung -2

Bonn (ots) - Mit Kontrollen mussten Autofahrer am gestrigen Donnerstag (15.11.2018) in Bonn und der Region rechnen. Die Bonner Polizei beteiligte sich an einem grenzüberschreitenden Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen. Besonders im Fokus dabei standen überregional agierende mobile Einbrecherbanden (siehe hierzu unsere Meldung vom 15.11.2018, 19:00 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4116998).

Ab den Mittagsstunden führten rund 110 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sowohl mobile als auch stationäre Kontrollen in Bonn und der Region durch. Insgesamt wurden dabei 257 Fahrzeuge und 272 Personen überprüft. Neben der bereits in der Zwischenbilanz vermeldeten Festnahme von vier mutmaßlichen Autodieben leiteten die Beamten außerdem in 45 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein oder erhoben Verwarngelder wegen Verkehrsverstößen. Vier Fahrzeugführer wurden positiv auf den Konsum von Rauschgift getestet oder waren nach ersten Feststellungen strafbar alkoholisiert.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell