POL-BN: Fahndungs- und Kontrolltag: Bonner Polizei beteiligt sich an grenzüberschreitendem Schwerpunkteinsatz

Bonn (ots) - Mit Fahrzeug- und Personenkontrollen beteiligt sich die Bonner Polizei am heutigen Donnerstag (15.11.2018) in ihrem Zuständigkeitsbereich erneut an einer grenzüberschreitenden Aktion zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Hauptunfallursachen gemäß der Aachener Erklärung.

Seit den Mittagsstunden stehen dabei insbesondere überregional agierende Einbrecherbanden im Fokus der rund 110 eingesetzten Beamten. Ziel der mobilen und stationären Kontrollen ist nämlich auch, den Kontrolldruck auf reisende Täter zu erhöhen und gewonnene Erkenntnisse zu Reiserouten, Täterstrukturen und genutzten Fahrzeugen im Zuge weiterer Ermittlungen zu nutzen.

Bereits um 13:55 Uhr wurden vier mutmaßliche Autodiebe (39, 46, 49, 52) in der Bonner Nordstadt festgenommen. Sie waren mit einem nach ersten Erkenntnissen gestohlenen Range Rover auf einem Parkplatz an der Bornheimer Straße angehalten und kontrolliert worden. Die Tatverdächtigen wurden ins Polizeipräsidium gebracht, das Auto sichergestellt. Die Ermittlungen gegen sie dauern derzeit noch an.

Mit insgesamt drei Haftbefehlen wegen Körperverletzungs-, Eigentums- und Sexualdelikten wurde ein 33-jähriger Mann aus Bonn gesucht, den die Beamten gegen 14:20 Uhr an der Oxfordstraße festnehmen konnten. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei einer Verkehrskontrolle an der Bleibtreustraße in Bornheim wurden um 14:05 Uhr und 15:00 Uhr gleich zwei junge Fahrzeugführer auf Drogen getestet: Die 18 und 19 Jahre alten Männer aus Alfter führten ihre Autos nach ersten Feststellungen unter dem Einfluss von Rauschgift. Beiden wurden in der Folge in Krankenhäusern Blutproben entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Sie erwarten Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Kontrollen dauern derzeit noch an. Eine abschließende Bilanz des Schwerpunkteinsatzes folgt am morgigen Freitag (16.11.2018).

