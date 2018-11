Bonn (ots) - Mehrere Schussgeräusche und Heil-Hitler-Rufe, die aus einer Wohnung an der Muffendorfer Hauptstraße kamen, rissen in der Nacht zu Donnerstag, 15.11.2018, 00:25 Uhr, Anwohner aus dem Schlaf. Mehrere sofort alarmierte Streifenwagenbesatzungen der Bonner Polizei konnten kurze Zeit später die Verursacher in einer Wohnung ausmachen. Zwei Männer im Alter von 24 und 31 Jahren sowie eine 31-jährige Frau gaben die Abgabe von etwa zehn Schüssen aus der Schreckschusswaffe sowie die Rufe in der Wohnung zu, deren Fenster geöffnet waren. Die Schreckschusswaffe und Munition wurden sichergestellt. Gegen die drei alkoholisierten Tatverdächtigen wurden sofort Strafverfahren wegen Volksverhetzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch den Staatschutz der Bonner Polizei geführt.

