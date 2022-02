Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Keller/Zimmer/Wohnung

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Um 19:59 Uhr ist die Feuerwehr Ratingen zu einem weiteren Einsatz nach Ratingen Lintorf alarmiert worden. Dort sollte ein Sicherungskasten in einer Doppelhaushälfte brennen. Da die Berufsfeuerwehr Ratingen noch im Einsatz in Ratingen Schwarzbach gebunden war, hat die Kreisleitstelle Mettmann daraufhin nach der Alarm-und Ausrückeordnung der Feuerwehr Ratingen die Löschzüge Ratingen Lintorf und Ratingen Mitte sowie den A-Dienst und die Führungsgruppe zum Besetzen des Einsatzleitwagens alarmiert. Nachdem der erste Löschzug an der Einsatzstelle eingetroffen war, wurde ihnen mitgeteilt, dass der Brand bereits durch den Nachbarn abgelöscht wurde. Der Sicherungskasten unterhalb einer Treppe hatte gebrannt.Er löschte den brennenden Sicherungskasten mit einem Pulverlöscher ab. Durch das schnelle Eingreifen des Nachbarn konnte ein größerer Schaden vermieden werden. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf das Belüften der betroffenen Räume. Die Stadtwerke Ratingen Strom haben die Doppelhaushälfte stromlos geschaltet. Im Einsatz waren der Führungsdienst A, die Führungsgruppe, die Löschzüge Ratingen Lintorf und Ratingen Mitte, Stadtwerke Ratingen Strom sowie die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell