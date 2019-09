Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Helfen ist kinderleicht - Du musst es nur machen! Feuerwehr Ratingen zeigt wie!

Ratingen (ots)

Ratingen-Mitte, Marktplatz, 10:00 Uhr, 21.09.19

Zur Woche der Wiederbelebung hatte die Feuerwehr Ratingen am Samstag, den 21.09.19, einen große Aktion am Marktplatz gestartet. Notfallsanitäterinnnen und Notfallsanitäter zeigten wie einfach es ist zu Helfen! Beim Herzstillstand zählt jede Sekunde! Und Helfen ist so einfach!

Schon früh sammelten sich Interessierte um die Aktionsfläche an der der Kirche Peter und Paul. Jeder, ob jung oder alt, konnte selbst Hand anlegen um zu sehen, wie leicht es ist effektiv Leben zu retten. An Phantomen wurde die Herzdruckmassage gezeigt, es konnte in einem Wettkampf um die Wette reanimiert werden. Den Siegern winkt ein Tag auf der Hauptfeuer- und Rettungswache Ratingen.

Bei Showübungen demonstrierten die Retter das Zusammenspiel des Teams eines Rettungswagens, quasi der Anschluss an eine Laienreanimation! Routiniert wurde das "Opfer" versorgt und ein Leben gerettet.

Anziehungspunkt für die Kinder waren natürlich die Fahrzeuge des Rettungsdienstes, die immer umlagert waren. Praktischerweise kamen natürlich die Eltern mit, die umgehend mit in die Aktionen eingebunden wurden.

Der Leiter der Berufsfeuerwehr Ratingen, René Schubert, war eine ganze Weile vor Ort und beobachtete mit sichtlicher Zufriedenheit den Ablauf der Veranstaltung.

"Ich bin beeindruckt, wie souverän unsere Mitarbeiter ihre umfassenden fachlichen Kenntnisse gewinnbringend an Jung und Alt vermittelt haben. Das ist ein Beleg dafür, dass ein hochwertiger Rettungsdienst ein wesentliches Leistungsmerkmal der Ratinger Feuerwehr ist." so René Schubert.

Die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, sowie die Auszubildenden, die dieses Event geplant und durchgeführt hatten waren hoch erfreut über den Zuspruch aus der Bevölkerung.

Sebastian Esser, Organisator des Tages, meinte zufrieden " Ohne die Mithilfe unserer Kolleginnen und Kollegen hätten wir das nicht stemmen können! Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele Bürger die Chance genutzt haben, sich etwas zeigen zu lassen. Das wird auf jeden Fall wiederholt!"

Der Beruf des Notfallsanitäters ist die höchste berufliche, nicht ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst. Informationen dazu gibt es bei der Feuerwehr Ratingen. (J. Neumann)

