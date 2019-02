Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ausgelöste Rauchmelder

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen wurde am Samstagmorgen gegen 05:58 Uhr auf das Stichwort Keller/Zimmer/Wohnung zum Europaring alarmiert. Nach Rückmeldung des Meldenden an die Leitstelle Mettmann sind mehrere Rauchmelder aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss ausgelöst. Beim Eintreffen des Löschzuges der Berufsfeuerwehr Ratingen waren die ausgelösten Rauchmelder aus der besagten Wohnung zu hören. Es war nicht bekannt, ob sich jemand in der Wohnung befindet! Nach der ersten Erkundung an der Einsatzstelle konnte aus der Wohnung Brandgeruch wahrgenommen werden. Da auf klopfen und schellen keiner reagierte, ist ein Trupp unter Pressluftatmer, Türöffnungswerkzeug und 1. C-Rohr mit Wasser in die Wohnung vorgegangen. Die Wohnungstüre wurde gewaltsam geöffnet. Nachdem der Trupp sich den Zugang zur Wohnung verschafft hatte, konnte eine schlafende Person aus der Wohnung befreit werden. Die Ursache für die ausgelösten Melder war angebranntes Essen auf einem eingeschalteten Herd. Das Essen wurde vom Herd genommen und der Herd abgeschaltet. Die Wohnung wurde mit einem Überdruckbelüfter belüftet. Der Mieter ist dem Rettungsdienst zur Kontrolle übergeben worden. Im Einsatz waren der Führungsdienst B, das HLF 20, die DLK 12/23 sowie das Kleineinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Ratingen, die freiwillige Feuerwehr Ratingen Mitte und die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ratingen

Ralf Hodi

Telefon: 0210255037777

E-Mail: ralf.hodi@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell