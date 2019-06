Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Festnahme am Flughafen Hamburg - Mann muss ins Gefängnis

Hamburg (ots)

Die Bundespolizei konnte am Dienstagabend einen 47-jährigen rumänischen Staatsbürger unmittelbar bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle am Flughafen Hamburg festnehmen. Er war zuvor aus Bukarest angekommen. Der Mann stellte sich der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle und legte den Bundespolizisten seine rumänische Identitätskarte vor. Die Beamten glichen seine Daten mit dem polizeilichen Fahndungssystem ab. Dabei stellten sie fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gesucht wurde. Diese hatte den Mann bereits Mitte 2016 wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu jeweils 20EUR verurteilt. Da die Person am Dienstag nicht in der Lage war, die geforderten 2400EUR zu zahlen, wurde sie in die Untersuchungshaftanstalt Hamburg gebracht.

