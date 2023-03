Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: 35-Jähriger wird per Haftbefehl gesucht und hat verbotene Arznei- und Dopingmittel dabei

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagmittag an der deutsch-niederländischen Grenze einen 35-Jährigen verhaftet. In seinem Gepäck wurden außerdem verbotene Arznei- und Dopingmittel gefunden.

Eine Streife der Bundespolizei hatte das Auto mit polnischer Zulassung, im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung, nach der Einreise aus den Niederlanden über die BAB 30 im Industriegebiet Gildehaus angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien des 35-jährigen polnischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass die Justiz mit Haftbefehl nach dem Mann fahnden ließ. Aus einer Verurteilung im Jahr 2021 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hatte er noch eine Geldstrafe von 600,- Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen zu verbüßen.

Da er die geforderte Geldstrafe zahlen konnte, blieb ihm ein Gefängnisaufenthalt erspart.

Darüber hinaus entdeckten die Bundespolizisten in seinem Gepäck mehrere Arznei- und Dopingmittel. Die Präparate wurden sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

