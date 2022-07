BPOL-BadBentheim: 34-Jähriger musste ins Gefängnis

Bad Bentheim (ots) - Die Bundespolizei hat in der Nacht von Sonntag auf Montag an der deutsch-niederländischen Grenze einen per Haftbefehl Gesuchten festgenommen. Der 28-Jährige war mit einem international verkehrenden Reisebus über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Gegen Mitternacht war der Bus auf dem Parkplatz Waldseite Süd von einer Streife der Bundespolizei angehalten und im Rahmen ...

