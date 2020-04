Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drei Kilo Heroin durch Bundespolizei beschlagnahmt

Zwei Drogenkuriere in Untersuchungshaft

Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat letzte Nacht an der deutsch-niederländischen Grenze zwei Drogenschmuggler festgenommen. Bei ihnen wurden rund drei Kilo Heroin beschlagnahmt. Beide Drogenkuriere sitzen in Untersuchungshaft.

Im Rahmen der verstärkten Grenzüberwachung hatte eine Streife der Bundespolizei gegen 22:30 Uhr am späten Dienstagabend einen aus den Niederlanden eingereisten und mit zwei Personen besetzten PKW auf einem Parkplatz an der Autobahn 30 angehalten.

In dem Auto der 23-jährigen niederländischen Fahrerin und des 23-jährigen türkischen Beifahrers entdeckten die Bundespolizisten im Kofferraum sechs Pakete mit je 500 Gramm Heroin.

Beide Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben.

Die beschlagnahmten Drogen haben im Straßenverkauf einen Wert von rund 128.000,- Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ ein Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Drogenschmuggler. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.

