BPOL-BadBentheim: PKW zwingt Regionalexpress zur Notbremsung

Bad Zwischenahn (ots) - Bahnübergang Mühlenweg; Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer hat am Mittwochabend für die Notbremsung eines Zuges auf der Fahrt von Oldenburg nach Leer bei Bad Zwischenahn (LK Ammerland) gesorgt. Laut ersten Hinweisen hatte zuvor gegen 19:43 Uhr ein silberfarbener BMW 5er (alte Baureihe) den Bahnübergang trotz geschlossener Halbschranken passiert. Der aufmerksame und umsichtige 56-jährige Lokführer leitete nach Erkennen des Fahrzeuges auf dem Bahnübergang neben der Abgabe von Achtungspfiffen sofort eine sogenannte Schnellbremsung ein. Eine Kollision mit dem PKW konnte so verhindert werden. Der Zug fuhr zum Vorfallszeitpunkt etwa 120 km/h. Reisende sind laut jetzigem Kenntnisstand nicht zu Schaden gekommen. Der Fahrer wird als etwa 20-30 Jahre alt beschrieben. Er trug ein helles T-Shirt. Das Kennzeichen des PKWs konnte nicht abgelesen werden. Der Lokführer musste in Leer abgelöst werden. Strafrechtliche Ermittlungen wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" wurden eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizei in Oldenburg unter 0441 - 218 38 0 zu melden.

