BPOL-KI: Nachwuchs für die Bundespolizei im Norden

Der Inspektionsleiter, EPHK Manfred Peschel und sein Vertreter, EPHK Stephan Jensen, konnten am Montagmorgen (1. März) 12 neue Polizeimeisterinnen und Polizeimeister in ihrer neuen Dienststelle in Kiel begrüßen.

EPHK Peschel hob in seiner Ansprache noch einmal hervor: "Ich freue mich außerordentlich heute die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundespolizeiinspektion Kiel begrüßen zu dürfen. Ich wünsche den jungen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start in der Dienststelle, tolle und erfahrene Kolleginnen und Kollegen an ihren Seiten, sowie eine erlebnisreiche und schöne Zeit! Vor allem wünsche ich Ihnen, dass Sie nach jeder Schicht wieder gesund zu Ihren Familien und Freunden zurückkehren können."

Nach der Ansprache leisteten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Corona-regelkonform ihren Diensteid, der erstmalig im Terminal des Kieler Ostseekai stattfand.

Mit der Vereidigung leisteten die neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister ihren Diensteid, mit dem sie eine feste Bindung mit dem Polizeiberuf und der Bundesrepublik Deutschland eingehen. Sie verpflichten sich, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und ihre Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen. Nun heißt es für die 3 Polizistinnen und 9 Polizisten im Einsatz sich ständig wechselnden Situationen zu stellen und das in der zweieinhalbjährigen Ausbildung erlangte Wissen in die Praxis umzusetzen. Neuland betreten sie jedoch nicht, denn bereits in ihrer Ausbildung in den Aus- und Fortbildungszentren Walsrode, Eschwege und Neustrelitz haben sie das vielseitige Aufgabenspektrum der Bundespolizei in verschiedenen Praktika kennengelernt.

