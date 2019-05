Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Reisezug

Rostock / Stralsund (ots)

Ohne Fahrschein und mit Haftbefehl im Gepäck reiste eine 37-jährige Deutsche am Montagmittag (27. Mai 2019) im Regionalzug von Stralsund nach Rostock.

Bei der Fahrkartenkontrolle konnte sie der Zugbegleiterin keinen Fahrschein vorzeigen und verweigerte ihr auch alle Angaben zur eigenen Person. Bundespolizisten aus Stralsund waren glücklicherweise in diesem Zug auf Streife und nahmen sich der Sache sofort an.

Die Überprüfung der durch die Bundespolizei festgestellten Personalien ergab dann, dass die Frau wegen Beleidung mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Zwickau gesucht wurde.

Die geforderte Geldstrafe in Höhe von 700,- Euro konnte sie nicht zahlen. So endete ihre Reise in der Justizvollzugsanstalt Bützow, wo sie nun eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen darf. Hinzu kommt noch, dass sie sich wegen Erschleichens von Leistungen verantworten muss.

Für die Fahrt nach Bützow im Streifenwagen der Bundespolizei brauchte sie dann keinen Fahrschein mehr. Den Beamten genügte hierfür der Haftbefehl.

