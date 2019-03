BPOLD-BBS: Nachwuchs für die Bundespolizei im Norden

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

Im Rahmen der Einstellungsoffensive der Bundespolizei trafen gestern nun auch die ersten jungen Nachwuchskräfte bei der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ein.

Präsident Bodo Kaping und sein Ständiger Vertreter, Leitender Polizeidirektor Willy Kösling, konnten 37 neue Polizeimeisterinnen und Polizeimeister in ihren neuen Dienststellen in Flensburg, Bad Bramstedt und Rostock begrüßen. Bereits am 1. März 2019 traten acht neue Kolleginnen und Kollegen Ihren Dienst in Kiel an.

Bei feierlichen Vereidigungen wurden sie in ihr erstes Amt eingeführt.

Nun heißt es für die jungen Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sich ständig wechselnden Situationen zu stellen und das in der zweieinhalbjährigen Ausbildung erlangte Wissen in die Praxis umzusetzen. Neuland betreten sie jedoch nicht, denn bereits in ihrer Ausbildung haben sie das vielseitige Aufgabenspektrum der Bundespolizei in verschiedenen Praktika kennengelernt.

Dies soll nur der Anfang sein. Wir erwarten in den nächsten Monaten weitere jüngere Kolleginnen und Kollegen.

