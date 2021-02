Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Notbremsung verursacht: Zwei Mädchen auf Eisenbahnbrücke des Elbe-Seitenkanals in Lebensgefahr

Bremen (ots)

Bahnstrecke Lüneburg - Echem - Lübeck / Landkreis Lüneburg,

14.02.2021 / 17:20 Uhr

Zwei ca. 13-16-jährige Mädchen haben sich im Landkreis Lüneburg auf der Eisenbahnbrücke über dem Elbe-Seitenkanal aufgehalten. Der Triebfahrzeugführer der Regionalbahn 11825 leitete eine Schnellbremsung ein - die Mädchen flüchteten unerkannt.

Die Regionalbahn kam aus Lübeck und war kurz hinter Echem auf der Fahrt nach Lüneburg. Die Mädchen liefen in Richtung Adendorf über die Brücke. Sie erschreckten sich ebenfalls und pressten sich an das Brückengeländer, als die Bahn bei 120 km/h mit kreischenden Bremsen an ihnen vorbei rauschte und nach rund 500 Metern zum Stehen kam. An Bord befanden sich rund 70 Fahrgäste - niemand wurde verletzt.

Auf der Eisenbahnbrücke werden häufiger Kinder oder Jugendliche gemeldet, insbesondere beim Schießen von Selfies oder bei Abkürzungen. Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen Gefährdung des Bahnverkehrs und bittet um Zeugenhinweise: Telefon 0421/16299-777

