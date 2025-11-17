PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Mutmaßlicher "Männermagazin - Dieb" äußert vor Bundespolizisten verfassungsfeindliche Parole-

BPOL-HH: Mutmaßlicher "Männermagazin - Dieb" äußert vor Bundespolizisten verfassungsfeindliche Parole-
  • Bild-Infos
  • Download

Hamburg (ots)

Am 17.11.2025 gegen 05.00 Uhr soll ein Mann (m.57) in einem Presse- und Buchgeschäft in der Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof zwei sogenannte "Männermagazine" im Wert von über 20,00 Euro entwendet haben.

"Angestellte des Geschäfts sollen den "Kunden" beobachtet haben, wie dieser die Hochglanzmagazine unter der Jacke in seinem Hosenbund verstaute"

Anschließend wollte der deutsche Staatsangehörige das Geschäft nach Passieren der Kassenzone ohne die Ware zu bezahlen verlassen. Bereits angeforderte Bundespolizisten konnten die zuvor entwendeten Magazine im Hosenbund auffinden und einem Angestellten des Geschäfts wieder übergeben.

"Während der Überprüfung der Personaldaten äußerte der Beschuldigte plötzlich und ohne erkennbare Veranlassung lautstark "Heil Hitler" gegenüber dem eingesetzten Streifenteam der Bundespolizei."

Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Diebstahl sowie Verdacht auf Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gem. § 86a (1) StGB) eingeleitet.

Zuständigkeitshalber übernimmt das LKA der Polizei Hamburg die weiteren Ermittlungen gem. § 86a (1) StGB.

"RC"

Rückfragen bitte an:

Pressesprecher
Polizeioberkommissar Rüdiger Carstens ("RC")
Mobil 0172/4052 741
E-Mail: pressestelle.hamburg@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
https://x.com/bpol_nord

Bundespolizeiinspektion Hamburg
Wilsonstraße 49 - 53b
22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Hamburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Hamburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren