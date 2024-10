Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Fall 2: Verdacht auf exhibitionistische Handlungen in Hamburger S-Bahn- Bundespolizei stellt Tatverdächtigen in der S-Bahnstation Sternschanze-

Hamburg (ots)

Am 27.10.2024 gegen 09.05 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg vom Zugführer einer S-Bahn telefonisch über einen Mann (m.29) informiert, der neben einer Frau (w.23) sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem mehrfach manipuliert haben soll. Die S-Bahn der Linie S 5 befand sich auf der Fahrt vom Haltepunkt Eidelstedt zum S-Bahnhaltepunkt Sternschanze. Ein Mann setzte sich in die nebenliegende Sitzgruppe mit Blickkontakt zu der Geschädigten.

"Dabei soll er sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem vor der Frau (w.23) manipuliert haben. Dabei soll der Tatverdächtige den direkten Blickkontakt zu der Geschädigten gesucht haben."

Nach entsprechender Alarmierung wurde die S-Bahn in der Station Sternschanze angehalten und eine Funkstreifenwagenbesatzung der Bundespolizei erreichte umgehend den Einsatzort.

"Die Geschädigte konnte am S-Bahnsteig angetroffen werden und stand sichtlich unter dem Eindruck des Vorfalls."

Gegen den Beschuldigten aus Bangladesch wurde ein Strafverfahren (Verdacht auf exhibitionistische Handlungen) eingeleitet.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der 29-Jährige vor Ort entlassen werden. Über den bundespolizeilichen Opferschutz wird der Geschädigten entsprechende Hilfe angeboten werden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell