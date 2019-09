Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: +++103 Dosen Energydrink im Rucksack - Ladendieb gestellt+++

Hamburg (ots)

Ein Ladendieb fühlte sich in einem Supermarkt im Hamburger Hauptbahnhof unbeobachtet und packte 103 Dosen Energydrink in seinen Rucksack. Die Tat wurde jedoch vom Ladendetektiv mittels Videokamera beobachtet.

Am 01.09.2019 gegen 20:30 Uhr befand sich ein 40-jähriger somalischer Staatsangehöriger in einem Supermarkt in der Wandelhalle des Hamburger Hauptbahnhofs. Vermeintlich unbeobachtet steckte er 103 Dosen Energydrink in seinen mitgeführten Rucksack und wollte anschließend das Geschäft verlassen, ohne zu zahlen.

Jedoch hatte der Ladendetektiv die Tathandlung mittels Videoüberwachungsanlage beobachtet und die Bundespolizei verständigt.

Die Bundespolizisten nahmen sich des Ladendiebes an und verbrachten ihn zum Bundespolizeirevier Hamburg Hauptbahnhof.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Laufe des Abends wurde er zur Haftprüfung einer Hamburger Haftanstalt zugeführt.

