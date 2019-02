BPOL-HH: Festnahme und Zuführung nach Diebstahl einer Geldbörse

Bundespolizeiinspektion Hamburg

Am 13.02.2019 gegen 13.00 Uhr nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei einen Tatverdächtigen (m.30) nach einem Diebstahl einer Geldbörse am Hamburger Hauptbahnhof fest. Der Beschuldigte ist polizeilich einschlägig bekannt. Der irakische Staatsangehörige wurde über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg der Untersuchungshaftanstalt zugeführt. Bereits am 08.02.2019 wurde einer Frau (w.68) die mitgeführte Geldbörse (Inhalt: diverse Personaldokumente, EC-Karte; 65 Euro Bargeld) auf einer Rolltreppe im Hamburger Hauptbahnhof entwendet. Die Geschädigte aus Hamburg bemerkte anschließend den Diebstahl und gab umgehend eine Anzeige bei der Bundespolizei auf.

Aufgrund einer durchgeführten Videosichtung entsprechender Aufnahmen der Überwachungskameras konnten Bundespolizisten die Tathandlung feststellen. Im Rahmen einer Fahndung gegen Taschendiebe erkannten Zivilfahnder der Bundespolizei aufgrund der guten Videoaufnahmen den Tatverdächtigen am 13.02.2019 am Hauptbahnhof wieder und nahmen den irakischen Staatsangehörigen vorläufig fest.

Der Beschuldigte wurde der U-Haftanstalt zugeführt; die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

