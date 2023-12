Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten setzten Taschendiebe auf frischer Tat fest

Duisburg (ots)

Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten am Sonntagnachmittag (03. Dezember) um 16.20 Uhr drei Frauen (23, 27, 37) dabei, wie sie einer 74-Jährigen gemeinschaftlich die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendeten. Das Trio flüchtete vom Tatort und konnte anschließend durch Bundespolizisten vorläufig festgenommen werden.

Das aus Bosnien und Herzegowina stammende Trio wurde auf die 74-jährige Deutsche aufmerksam, da sie sich augenscheinlich mit einem Rollator fortbewegte und gerade in die einfahrende RB 31 einsteigen wollte. Dabei drängten sich die 23-Jährige und die 29-Jährige von hinten an die ältere Dame heran, öffneten den Reißverschluss der Handtasche und entwendeten die graue Geldbörse. Die 37-Jährige verursachte zeitgleich von vorne einen Stau. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Personentunnel und wurden anschließend durch die Zivilfahnder angehalten und vorläufig festgenommen.

Die Beamten der Bundespolizei konnten bei den jeweiligen Durchsuchungen die Geldbörse bei der 37-Jährigen auffinden und anschließend an die Geschädigte übergeben. Diese hatte zuvor den Verlust ihrer Geldbörse bemerkt und machte auf die Diebstahlshandlung aufmerksam. Die Tatverdächtigen wurden zur weiteren Sachverhaltsklärung der Dienststelle zugeführt.

Das Trio wurde wegen fehlender Haftgründe vom Bundespolizeirevier entlassen. Die Beamten der Bundespolizei leiteten gegen die drei Frauen ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

