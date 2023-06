Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel auf der A 52 sicher

Kleve - Kempen - Mönchengladbach (ots)

Im Rahmen der Kontrolle eines über die Bundesautobahn A 52 eingereisten grenzüberschreitenden Reisebusses auf der Fahrt von Brüssel nach Berlin überprüfte die Bundespolizei auf dem Rastplatz Wolfskull am Samstagvormittag, 3. Juni 2023 einen 21-jährigen Bulgaren. In der mitgeführten Reisetasche des Mannes wurde eine griffbereite und unterladene Schreckschusspistole der Marke Bruni ohne Zulassungszeichen aufgefunden. Im eingeführten Magazin der Waffe befanden sich drei Patronen mit Schreckschussmunition Kaliber acht Millimeter. Einen hierfür erforderlichen kleinen Waffenschein konnte der Reisende den Beamten nicht vorlegen. Zudem hatte er noch zwei Gramm Marihuana bei sich. Die Waffe, Munition und die Betäubungsmittel wurden vor Ort sichergestellt. Der Beschuldigte wurde anschließend zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Einleitung eines Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens in Höhe von 350 EUR. Der Bulgare wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

