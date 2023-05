Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Koffer im RE2 entwendet - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Mülheim - Duisburg (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach zwei Tatverdächtigen, welche am 18. Oktober 2022 im RE2 einen Koffertrolley entwendet haben sollen.

Gegen 12:25 Uhr befand sich ein Ehepaar (24, 29) im oberen Abteil des RE2 von Münster nach Düsseldorf. Beim Halt im Hauptbahnhof Mülheim (an der Ruhr) stellten die Geschädigten fest, dass sich ihr silbernes Gepäckstück nicht mehr an dem zuvor abgestellten Platz befindet. Der Wert des Stehlguts beträgt ca. 2.200 Euro. Beim nächsten Halt in Duisburg erstatteten die koreanischen Staatsbürger dann Anzeige gegen Unbekannt.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug einer der Verdächtigen eine dunkelblaue Jeanshose, einen schwarzen Pullover, sowie eine schwarze Steppjacke. Der andere Mann trug eine helle Jeanshose (Destroyed-Optik) und eine schwarze Jacke. Die Tat ereignete sich am 18. Oktober 2022, gegen 12:25 Uhr im Regionalexpress (RE2) kurz vor dem Halt im Mülheimer Hauptbahnhof. Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zu den Aufenthaltsorten der Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizei111dienststelle entgegen. Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: http://ots.de/Nn61aD

