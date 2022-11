BPOL NRW: Freilaufender Hund führt Bundespolizei zu bewaffnetem Besitzer

Bochum (ots) - Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach einer Tatverdächtigen, welcher am 08. August 2022 einem Mann im RE11 den Elektro-Tretroller entwendet haben soll. Gegen 20:05 Uhr wurde der 42-jährige Geschädigte bei der Bundespolizei in Hamm vorstellig und gab an, dass er in Essen den Regionalexpress bestiegen habe, um nach Hamm zu reisen. Nach dem Halt in Bochum habe der Mann aus Hamm ...

mehr